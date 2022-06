Gli influencer e l’autostima: The Pozzolis Family, Beatrice Valli e Valentina Dallari (Di martedì 21 giugno 2022) Vuoi avere denti dritti? Prova a usare una lama di metallo. Vuoi dimagrire? Vediamo quanti pasti riesci a saltare! Questi e migliaia di altri consigli tossici sono disponibili ogni giorno sui social media. Il rischio per bambini e adolescenti è quello di avere ripetutamente davanti agli occhi modelli estetici irreali e dannosi che distorcono la realtà e minano la propria autostima. Per parlare di queste importanti tematiche“Dove Progetto Autostima” ha radunato a Milano alcuni di più seguiti influencer italiani, come The Pozzolis Family, Beatrice Valli e Valentina Dallari, che hanno raccontato al pubblico la loro esperienza. Il “Dove Progetto Autostima” nasce con un doppio obiettivo: incoraggiare bambini e adolescenti a definire i propri standard di bellezza e ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 21 giugno 2022) Vuoi avere denti dritti? Prova a usare una lama di metallo. Vuoi dimagrire? Vediamo quanti pasti riesci a saltare! Questi e migliaia di altri consigli tossici sono disponibili ogni giorno sui social media. Il rischio per bambini e adolescenti è quello di avere ripetutamente davanti agli occhi modelli estetici irreali e dannosi che distorcono la realtà e minano la propria autostima. Per parlare di queste importanti tematiche“Dove Progetto Autostima” ha radunato a Milano alcuni di più seguitiitaliani, come The, che hanno raccontato al pubblico la loro esperienza. Il “Dove Progetto Autostima” nasce con un doppio obiettivo: incoraggiare bambini e adolescenti a definire i propri standard di bellezza e ...

