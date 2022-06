Giovanni Allevi dopo l'annuncio del tumore: "Indietreggerò solo per prendere la rincorsa" (Di martedì 21 giugno 2022) Giovanni Allevi resterà per un periodo lontano dalle scene, ma non per questo non condividerà con il suo pubblico la battaglia che ha appena iniziato a combattere. Il pianista e compositore ha un mieloma - un tumore che colpisce le... Leggi su europa.today (Di martedì 21 giugno 2022)resterà per un periodo lontano dalle scene, ma non per questo non condividerà con il suo pubblico la battaglia che ha appena iniziato a combattere. Il pianista e compositore ha un mieloma - unche colpisce le...

