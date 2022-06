Giovanna Ricuperati eletta presidente di Confindustria Bergamo

(Di martedì 21 giugno 2022) L’assemblea Ladesignata diè stata formalmenteal termine dell’assemblea degli industriali, riunita martedì 21 giugno in forma privata.

Pubblicità

webecodibergamo : L'elezione. -

Agenzia ANSA

Il Consiglio Generale di Confindustria Bergamo aveva designatocome candidata unica per l'elezione a Presidente lo scorso 21 aprile e il 16 maggio aveva approvato il programma ...Anzi, una nuova presidente:, numero uno della Multiconsult, azienda di marketing e comunicazione. È lei il candidato unico che verrà presentato all'Assemblea. Una scelta di cui ... Confindustria: Giovanna Ricuperati presidente a Bergamo - PMI L’assemblea generale La presidente designata di Confindustria Bergamo Giovanna Ricuperati è stata formalmente eletta al termine dell’assemblea degli industriali, riunita martedì 21 giugno in forma pri ...La presidente designata di Confindustria Bergamo Giovanna Ricuperati è stata formalmente eletta al termine dell'assemblea degli industriali, riunita oggi in forma privata. (ANSA) ...