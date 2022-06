Giovane TikToker fa uno scherzo al padre ma finisce male | la reazione del genitore diventa virale

(Di martedì 21 giugno 2022) Assieme al fratello ha aperto un profilo su TikTok – FamilyParkOficial, con 192mila followers – in cui ordiscono scherzi ai danni del. Questa volta però, è andato oltre: mentre il papà era su una scala e stava facendo dei lavori, lui ha applicato sulle ciabatte del, che si era messo in punta di piedi, una supercolla a presa rapida. C0sì, quando quello è sceso dalla scala, i suoi talloni sono rimasti attaccati alle ciabatte. Neanche a dirlo, l’uomo si è subito accorto che si trattava dell’ennesima trovata del figlio: esasperato e infastidito, si è infuriato, ha preso una tanica e l’ha lanciata contro il ragazzo, facendogli cadere il cellulare. Il ragazzo però non si è fatto scoraggiare e continua a pubblicare video simili sul suo profilo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

