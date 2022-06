Giovane palestinese ucciso in una rissa con israeliani New York Times | “Reporter Abu Akleh colpita da proiettile israeliano”

(Di martedì 21 giugno 2022) Unè statoin unaconnei pressi del villaggio di Isaka non distante dall’insediamento ebraico di Ariel in Cisgiordania. Lo riferiscono i media che citano il ministero della Sanitàsecondo cui l’uomo di 22 anni, Ali Hassan Harb, è stato accoltellato ed è poi morto in ospedale per le ferite. Secondo il Consiglio di Samaria e Giudea (Cisgiordania, ndr) glisono stati attaccati nella zona “da un folto gruppo di circa 40 palestinesi con pietre e mazze”. Opposta la versione di testimoni oculari citati dalla agenziaMaan secondo cui ad essere attaccati dai coloni sono stati invece i palestinesi. Allo scontro avrebbero assistito passivamente truppe israeliane. Lunedì scorso un...

Il Fatto Quotidiano

