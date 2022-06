Giornata mondiale Sla, nuovo ecografo per il Centro Nemo Trento (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) - Si apre una nuova era della diagnostica per il Centro Clinico Nemo di Trento grazie al nuovo ecografo donato da Aisla, l'Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica, proprio in occasione della Giornata mondiale che celebra in tutto il mondo la speranza per la comunità dei pazienti Sla. Un'azione resa possibile grazie alla collaborazione tra Aisla e Sparkasse che, attraverso i fondi raccolti, ha fornito un supporto concreto e diretto di 35mila euro impiegati dall'Associazione per l'acquisto di strumentazione di ultima generazione. L'ecografo permetterà un aiuto fondamentale per migliorare, in modo puntuale e non invasivo, la diagnostica sulla malattia "questo strumento sottolinea l'importanza del tempo, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) - Si apre una nuova era della diagnostica per ilClinicodigrazie aldonato da Aisla, l'Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica, proprio in occasione dellache celebra in tutto il mondo la speranza per la comunità dei pazienti Sla. Un'azione resa possibile grazie alla collaborazione tra Aisla e Sparkasse che, attraverso i fondi raccolti, ha fornito un supporto concreto e diretto di 35mila euro impiegati dall'Associazione per l'acquisto di strumentazione di ultima generazione. L'permetterà un aiuto fondamentale per migliorare, in modo puntuale e non invasivo, la diagnostica sulla malattia "questo strumento sottolinea l'importanza del tempo, che ...

Pubblicità

amnestyitalia : TUTTE le persone che scappano dalla guerra hanno il diritto di cercare protezione. #20giugno Giornata mondiale del rifugiato - caritas_milano : Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Matteo 7,12 Accogliere, proteggere, pr… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata Mondiale del #Rifugiato: - EsgData : ??In occasione della Giornata mondiale del #rifugiato, i membri dell’Alleanza per i diritti umani in #Afghanistan si… - jesuitczerny : RT @VaticanIHD: ???? Veglia di preghiera in memoria di quanti perdono la vita nel viaggio verso l'Europa @santegidionews #GiornataMondialeDel… -