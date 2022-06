Giornata Internazionale dello Yoga 2022: come nasce e perché si celebra il 21 giugno (Di martedì 21 giugno 2022) Lo Yoga è una disciplina antichissima oggi praticata in tutto il mondo da veri esperti ed appassionati, o semplicemente per moda e popolarità. La Giornata Internazionale dello Yoga, che si celebra il 21 giugno di ogni anno, è l’occasione giusta per scoprire le origini di questa pratica, un momento di condivisione, meditazione che riunisce i milioni di persone. Le origini La Giornata Internazionale dello Yoga fu istituita il 27 settembre 2014, durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’Onu ha scelto come data proprio il 21 giugno perché cade in corrispondenza del Solstizio d’Estate. L’allora Primo Ministro indiano Narendra Modi dichiarò: “Lo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 giugno 2022) Loè una disciplina antichissima oggi praticata in tutto il mondo da veri esperti ed appassionati, o semplicemente per moda e popolarità. La, che siil 21di ogni anno, è l’occasione giusta per scoprire le origini di questa pratica, un momento di condivisione, meditazione che riunisce i milioni di persone. Le origini Lafu istituita il 27 settembre 2014, durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’Onu ha sceltodata proprio il 21cade in corrispondenza del Solstizio d’Estate. L’allora Primo Ministro indiano Narendra Modi dichiarò: “Lo ...

