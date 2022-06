Giornalista palestinese uccisa, pure il Nyt conferma: “Colpita da proiettile israeliano” (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu – La Giornalista palestinese di Al Jaazera uccisa ormai più di un mese fa è perita sotto il fuoco israeliano, come riporta l’ultimo aggiornamento nel merito di Tgcom24. Non solo: il proiettile non sarebbe stato sparato in risposta al fuoco palestinese, come hanno sostenuto le tesi israeliane. Giornalista palestinese uccisa: il proiettile è israeliano Shireen Abu Aqleh, la Giornalista e reporter di Al Jazeera uccisa ormai più di un mese fa, dunque, è morta a causa di un colpo sparato da un militare israeliano. Una donna di cui abbiamo riportato l’ignobile vilipendio funerario di maggio, che ancora attende una reale giustizia, in un contesto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu – Ladi Al Jaazeraormai più di un mese fa è perita sotto il fuoco, come riporta l’ultimo aggiornamento nel merito di Tgcom24. Non solo: ilnon sarebbe stato sparato in risposta al fuoco, come hanno sostenuto le tesi israeliane.: ilShireen Abu Aqleh, lae reporter di Al Jazeeraormai più di un mese fa, dunque, è morta a causa di un colpo sparato da un militare. Una donna di cui abbiamo riportato l’ignobile vilipendio funerario di maggio, che ancora attende una reale giustizia, in un contesto ...

