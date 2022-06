Giorgia Cardinaletti | chi è la nuova giornalista conduttrice del tg1 al posto di Francesco Giorgino

(Di martedì 21 giugno 2022) Tra i 3 litiganti la quarta ha goduto: della bomba scoppiata in Rai dopo che Monica Maggioni aveva chiesto ad alcuni giornalisti del serale di fare un turno alternato al mattino e tre (, Laura Chimenti ed Emma d’Aquino) ed aveva -pare- ricevuto 3 certificati medici, ne è uscita vincitrice. È infatti laclasse 1987 ad essersi aggiudicata la conduzione del tg1 delle 20, l’olimpo delin Rai., chi è il nuovo volto del Tg1 delle 20-nata a Fabriano, anni 36- si era già fatta notare in Rai.professionista, ha studiato alla scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. In Rai è ...

Con l'annuncio in diretta di Amadeus di Chiara Ferragni presentatrice per due sere al Festival di Sanremo, è iniziato il regno dialla conduzione del Tg 1. Aria sicura e gestualità da esperta anchorwoman, la giornalista ha preso dunque il timone dell'edizione di punta del telegiornale dell'ammiraglia Rai ...La giovane giornalista ha esordito lunedì 20 giugno 2022 alla conduzione del telegiornale di Rai Uno delle ore 20 con sicurezza e spigliatezza, convincendo grazie a una performance priva di sbavature. ...Parte bene Giorgia Cardinaletti alla conduzione del Tg1 delle 20. La giornalista, classe 1987, è stata scelta dalla direttrice Monica Maggioni per guidare, a partire da ieri, l'edizione più seguita e ...