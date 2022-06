Giorgia Cardinaletti, chi è il nuovo volto del Tg1 delle 20: tutto su di lei (Di martedì 21 giugno 2022) Il Tg1 della sera ha un nuovo volto: Giorgia Cardinaletti. Chi è la giornalista che ha sostituito Francesco Giorgino? Giorgia Cardinaletti è il nuovo mezzo busto del Tg1 delle 20. La giornalista ha debuttato nell’edizione serale del telegiornale lunedì 20 giugno 2022, prendendo il posto di Francesco Giorgino. Giorgia Cardinaletti il nuovo volto del Tg1 della sera (Fonte: Instagram)In casa Rai negli ultimi giorni si è scatenato il caos. I giornalisti Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti sarebbero stati declassati e costretti a condurre l’edizione del 13:30 del Tg1. Questa punizione sarebbe legata al rifiuto della richiesta da parte della direttrice ... Leggi su vesuvius (Di martedì 21 giugno 2022) Il Tg1 della sera ha un. Chi è la giornalista che ha sostituito Francesco Giorgino?è ilmezzo busto del Tg120. La giornalista ha debuttato nell’edizione serale del telegiornale lunedì 20 giugno 2022, prendendo il posto di Francesco Giorgino.ildel Tg1 della sera (Fonte: Instagram)In casa Rai negli ultimi giorni si è scatenato il caos. I giornalisti Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti sarebbero stati declassati e costretti a condurre l’edizione del 13:30 del Tg1. Questa punizione sarebbe legata al rifiuto della richiesta da parte della direttrice ...

