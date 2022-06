Giordano: «Dybala e Lukaku cercano riscatto, ma il grande colpo è Pogba» (Di martedì 21 giugno 2022) L’ex attaccante italiano Giordano ha parlato del calciomercato della squadre di Serie A Bruno Giordano, storico ex attaccante di Napoli e Lazio, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del calciomercato delle squadre di Serie A con Juve e Inter che si stanno muovendo per rinforzare i loro attacchi. TRIDENTI – «Meglio Dybala-Lukaku-Lautaro o Di Maria-Vlahovic-Chiesa? È proprio un bello scegliere. Per mio gusto dico Dybala-Lukaku-Lautaro, anche perché ci sono almeno due giocatori che hanno già giocato insieme a lungo e ad alti livelli, poi c’è Martinez che secondo me è il più forte in assoluto di questi sei perché ha tutto ciò che deve avere un attaccante. Si tratta in ogni caso di due tridenti che farebbero la differenza anche in Europa, ne sono convinto. L’Inter ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) L’ex attaccante italianoha parlato del calciomercato della squadre di Serie A Bruno, storico ex attaccante di Napoli e Lazio, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del calciomercato delle squadre di Serie A con Juve e Inter che si stanno muovendo per rinforzare i loro attacchi. TRIDENTI – «Meglio-Lautaro o Di Maria-Vlahovic-Chiesa? È proprio un bello scegliere. Per mio gusto dico-Lautaro, anche perché ci sono almeno due giocatori che hanno già giocato insieme a lungo e ad alti livelli, poi c’è Martinez che secondo me è il più forte in assoluto di questi sei perché ha tutto ciò che deve avere un attaccante. Si tratta in ogni caso di due tridenti che farebbero la differenza anche in Europa, ne sono convinto. L’Inter ...

