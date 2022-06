Giochi del Mediterraneo 2022, quali sport saranno presenti, novità ed esclusioni (Di martedì 21 giugno 2022) La 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo si terrà dal 24 giugno al 6 luglio 2022 ad Orano, in Algeria: sono in programma gare in 24 discipline ed un totale di 204 specialità, delle quali 112 maschili e 92 femminili. Oltre agli eventi inseriti nel programma ufficiale, gli scacchi saranno presenti come disciplina dimostrativa. Le 24 discipline presenti saranno: atletica, badminton, bocce, basket 3×3, calcio, ciclismo, ginnastica, judo, karate, lotta, nuoto, pallamano, pallanuoto, volley, sollevamento pesi, boxe, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco e vela. Escono del programma ufficiale dei Giochi del Mediterraneo golf e triathlon, mentre viene confermata la presenza ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) La 19ma edizione deidelsi terrà dal 24 giugno al 6 luglioad Orano, in Algeria: sono in programma gare in 24 discipline ed un totale di 204 specialità, delle112 maschili e 92 femminili. Oltre agli eventi inseriti nel programma ufficiale, gli scacchicome disciplina dimostrativa. Le 24 discipline: atletica, badminton, bocce, basket 3×3, calcio, ciclismo, ginnastica, judo, karate, lotta, nuoto, pallamano, pallanuoto, volley, sollevamento pesi, boxe, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco e vela. Escono del programma ufficiale deidelgolf e triathlon, mentre viene confermata la presenza ...

