Giochi del Mediterraneo 2022, i convocati azzurri per il ciclismo su strada (Di martedì 21 giugno 2022) Manca sempre meno all’inizio dei Giochi del Mediterraneo, al via sabato 25 giugno ad Orano in Algeria. Tra le molte gare in programma ci sono anche quelle di ciclismo su strada, con le prove a cronometro il 30 giugno e il 2 luglio quelle in linea. Per questi appuntamenti sono stati convocati dai commissari tecnici della squadra azzurra, i seguenti atleti: Manlio Moro e Antonio Puppo per la prova a cronometro maschile. Michael Belleri, Luca Coati, Carloalberto Giordani, Manlio Moro, Davide Persico, Antonio Puppo, Samuele Zambelli, Matteo Zurlo per la prova in linea maschile. Arianna Fidanza, Vittoria Guazzini e Francesca Barale per la prova a cronometro femminile. Maria Giulia Confalonieri, Arianna Fidanza, Eleonora Camilla Gasparrini, Barbara Guarischi, Vittoria Guazzini e Ilaria Sanguineti per la ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Manca sempre meno all’inizio deidel, al via sabato 25 giugno ad Orano in Algeria. Tra le molte gare in programma ci sono anche quelle disu, con le prove a cronometro il 30 giugno e il 2 luglio quelle in linea. Per questi appuntamenti sono statidai commissari tecnici della squadra azzurra, i seguenti atleti: Manlio Moro e Antonio Puppo per la prova a cronometro maschile. Michael Belleri, Luca Coati, Carloalberto Giordani, Manlio Moro, Davide Persico, Antonio Puppo, Samuele Zambelli, Matteo Zurlo per la prova in linea maschile. Arianna Fidanza, Vittoria Guazzini e Francesca Barale per la prova a cronometro femminile. Maria Giulia Confalonieri, Arianna Fidanza, Eleonora Camilla Gasparrini, Barbara Guarischi, Vittoria Guazzini e Ilaria Sanguineti per la ...

