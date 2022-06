Gerry Scotti: “Ho perso i miei genitori lo stesso giorno” (Di martedì 21 giugno 2022) Gerry Scotti si è confidato in una lunghissima intervista nel podcast Muschio Selvaggio, con Fedez e Luis Sal. Tra chicche inedite e retroscena divertenti, non è mancato spazio per la serietà e un ricordo intenso dei suoi genitori, scomparsi lo stesso giorno a poche ore di distanza. Il conduttore, scherzando sul suo “essere milionario”, ha sottolineato come i soldi non possano nulla davanti alle tragedie, raccontando il suo rimpianto verso la mamma e il papà. Gerry Scotti: “Non ho potuto fare niente per i miei genitori” Il più amato della tv italiana, lo zio di tutti noi, Gerry Scotti, è stato ospite del podcast di Fedez e Luis Sal, Muschio Selvaggio dove, oltre a momenti esilaranti, si è lasciato ... Leggi su dilei (Di martedì 21 giugno 2022)si è confidato in una lunghissima intervista nel podcast Muschio Selvaggio, con Fedez e Luis Sal. Tra chicche inedite e retroscena divertenti, non è mancato spazio per la serietà e un ricordo intenso dei suoi, scomparsi loa poche ore di distanza. Il conduttore, scherzando sul suo “essere milionario”, ha sottolineato come i soldi non possano nulla davanti alle tragedie, raccontando il suo rimpianto verso la mamma e il papà.: “Non ho potuto fare niente per i” Il più amato della tv italiana, lo zio di tutti noi,, è stato ospite del podcast di Fedez e Luis Sal, Muschio Selvaggio dove, oltre a momenti esilaranti, si è lasciato ...

