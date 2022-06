Gerry Scotti | chi è e cosa fa il figlio Edoardo | muscoli e tatuaggi | bellissimo

(Di martedì 21 giugno 2022) Chi è, ildi? L’amatissimo conduttore in casa Mediaset ha avuto il suo primodal matrimonio con Patrizia Grosso e il ragazzo è apparso più volte in TV, anche al suo fianco. Non è facile gestire la popolarità, soprattutto se ereditata ed è questo il caso di, il… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

pandapandaboing : RT @Agostino35: Del linguaggio social mi affascina l'enorme gamma di reazioni ed emozioni che possono essere trasmesse attraverso foto di G… - DonnaGlamour : Gerry Scotti rivela: “Quando è morta mia madre ho firmato autografi all’obitorio” - alluminachan : RT @Agostino35: Del linguaggio social mi affascina l'enorme gamma di reazioni ed emozioni che possono essere trasmesse attraverso foto di G… - FinallyMichele : io di Gerry conosco solo Scotti - Jes912 : RT @Agostino35: Del linguaggio social mi affascina l'enorme gamma di reazioni ed emozioni che possono essere trasmesse attraverso foto di G… -

a Fedez: l'aneddoto inedito sugli autografi in obitorio ha lasciato tutti senza parole. Argomenti trattati: l'aneddoto sugli autografi in obitorio Il racconto di...Il conduttore ha parlato dell'episodio durante una puntata del podcast 'Muschio Selvaggio' condotto dal ...In occasione del podcast di Fedez, Muscio Selvaggio, il popolare conduttore ha fatto delle rivelazioni piuttosto shock sulla sua vita privata: la reazione del rapper ...Ospite di Muschio Selvaggio, Gerry Scotti ha raccontato un aneddoto inedito della sua vita. Quando è morta sua mamma, circa 20 anni fa, si è ritrovato a firmare autografi in obitorio. La reazione di ...