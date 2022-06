George Clooney si confessa sulla Canalis | “Mi ha fatto…”

(Di martedì 21 giugno 2022) Una delle coppie più gettonate nel gossip internazionale.ed Elisabettanon stanno più insieme, ma il divo di Hollywood svela alcuni aneddoti. Scopriamo insieme quali. Hanno fatto storia gli scatti che hanno ripreso la liaison durata qualche anno trae la ex velina di Striscia la notizia Elisabetta. Sembravano la coppia perfetta e invece così non è stato. La loro relazione risale al 2009, ed è andata avanti per un paio di anni, dividendosi i due tra gli Stati Uniti e il Bel Paese, doveha acquistato, sul Lago di Como, una splendida residenza in cui passare i momenti lieti delle vacanze. Oggi la dimora comasca dell’attore, oltre a lui, ospita la moglie sposata a Venezia, Amal Alamuddin, e i due gemelli avuti da lei: ...

Pubblicità

fuser868 : @LouGirardiReal @FrancescaCphoto @Mimi1o4 Anche vantarsi di essere bello come George Clooney è legale, ma resta na cazzata 9 volte su 10 - Giulia__29 : @cappatau Ahhhhh adesso ho capito, si quel film l'ho visto... Lei era la figlia di George Clooney - cappatau : @Giulia__29 Prova a guardare Paradiso amaro, oltre a lei c’è George Clooney - Granata_1906 : @ooctorino Mascella Ricci>>> mascella George Clooney - boxhiu : @FraBaraghini Ah si la clonazione...boh io clonerei anche george clooney per il piacere delle donne, il carattere n… -

Stile e Trend Fanpage

I tre risiedono a Los Angeles e il matrimonio giunge dopo la fine della relazione invidiatissima con. Poi, si sa, la vita è strana e se la lucina rossa della telecamera inizia a non ...Eclettico, intenso, elegante, ha interpretato film come 'Crazy, Stupid, Love', 'Drive' di Nicolas Winding Refn, 'Le idi di marzo' di, 'Come un tuono', il film Oscar 'La La Land' di ... Quanto vale Villa Oleandra: la casa di George Clooney sul Lago di Como Era il 2002 quando George Clooney acquistò Villa Oleandra a Laglio, sul Lago di Como. Galeotta fu la sua moto che si fermò proprio in prossimità della villa stile liberty che sarebbe da lì a poco dive ...Il disastro di critica della pellicola distrusse il franchise e alla Warner servirono altri 8 anni per rilanciarsi con Nolan.