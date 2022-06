Genova: tunnel sotto il porto, via all’iter dell’opera. Renzo Piano disegna il parco attorno alla Lanterna (Di martedì 21 giugno 2022) Progetto depositato in Regione, lavori a partire dalla primavera 2023. Spuntano i bozzetti della risistemazione in superficie Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 21 giugno 2022) Progetto depositato in Regione, lavori a partire dprimavera 2023. Spuntano i bozzetti della risistemazione in superficie

Pubblicità

Meryrose2605 : @fattoquotidiano In Liguria ce n'è una streppa di incoerenti a cominciare dal presidente di regione e dal sindaco c… - eniiolucherini : @RobertoLocate14 Ma sotto il tunnel parchi giochi, ristoranti, come nel loro ponte di Genova. *che fortuna avere i… - zagor70 : Da Milano al mare in meno di un'ora: 'L'impressionante' tunnel ferroviario che porta a Genova - PappaletteraF : Mega tunnel ferroviario, avanzano i lavori: quando da Milano si arriverà al mare in un'ora? - TuttoSuMilano : Mega tunnel ferroviario, avanzano i lavori: quando da #Milano si arriverà al mare in un'ora? -

Fondazione Slala riaggancia la Svizzera: gli elvetici interessati ad Alessandria Smistamento PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Una trentina di giornalisti svizzeri, per la maggior parte esperti e specializzati in trasporti, che hanno visitato il porto di Genova, i lavori nel tunnel del Terzo Valico ferroviario fra Genova e Tortona e altre infrastrutture logistiche, per poi incontrare ad Alessandria Cesare Rossini , Presidente di Slala, ovvero della ... Slala riaggancia la Svizzera Una trentina di giornalisti svizzeri, per la maggior parte esperti e specializzati in trasporti, che hanno visitato il porto di Genova, i lavori nel tunnel del Terzo Valico ferroviario fra Genova e ... Il Secolo XIX Giù con paracadute dalla Lanterna di Genova, caccia ai parà (ANSA) - GENOVA, 18 GIU - Si sono lanciati dalla Lanterna, simbolo di Genova, con i paracaduti, tra lo stupore dei turisti con i quali avevano raggiunto la sommità del monumento con uno stratagemma ... Alessandria, il Retroporto si presenta alla Svizzera Una trentina di giornalisti svizzeri, per la maggior parte esperti e specializzati in trasporti, che hanno visitato il porto di Genova, i lavori nel tunnel del Terzo Valico ferroviario fra Genova e To ... PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Una trentina di giornalisti svizzeri, per la maggior parte esperti e specializzati in trasporti, che hanno visitato il porto di, i lavori neldel Terzo Valico ferroviario frae Tortona e altre infrastrutture logistiche, per poi incontrare ad Alessandria Cesare Rossini , Presidente di Slala, ovvero della ...Una trentina di giornalisti svizzeri, per la maggior parte esperti e specializzati in trasporti, che hanno visitato il porto di, i lavori neldel Terzo Valico ferroviario frae ... Tunnel sotto il porto, via all'iter dell'opera. Piano disegna il parco attorno alla Lanterna (ANSA) - GENOVA, 18 GIU - Si sono lanciati dalla Lanterna, simbolo di Genova, con i paracaduti, tra lo stupore dei turisti con i quali avevano raggiunto la sommità del monumento con uno stratagemma ...Una trentina di giornalisti svizzeri, per la maggior parte esperti e specializzati in trasporti, che hanno visitato il porto di Genova, i lavori nel tunnel del Terzo Valico ferroviario fra Genova e To ...