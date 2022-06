(Di martedì 21 giugno 2022) Una linea su due è stata chiusa e quattro treni su cinque sono stati cancellati:i lavoratori delle ferrovie britche iniziano unodi tre giorni per lavoro e salari, annunciato come ...

Agenzia askanews

Gb: ferrovieri lanciano oggi più grande sciopero degli ultimi 30 anni Roma, 21 giu. (askanews) - Una linea su due è stata chiusa e quattro treni su cinque sono stati cancellati: oggi i lavoratori delle ferrovie britanniche iniziano uno sciopero di tre giorni per lavoro e salari, annunciato come il più grande degli ultimi 30 anni.