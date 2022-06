Gb: 40 anni di William, ruolo da reale sempre più importante (Di martedì 21 giugno 2022) Compie 40 anni oggi il principe William e questo importante passaggio avviene mentre si consolida sempre di più il suo ruolo all'interno della famiglia reale britannica, al fianco del padre Carlo e in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Compie 40oggi il principee questopassaggio avviene mentre si consolidadi più il suoall'interno della famigliabritca, al fianco del padre Carlo e in ...

Pubblicità

AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Amici scomparsi da #Carbonia: Gianluca Casula assolto in appello per non aver commesso il fatto. In primo grado era st… - DonnaGlamour : Il principe William compie 40 anni: gli aneddoti più segreti - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: Contrariamente a quanto affermano alcuni esperti, la tensione nei rapporti familiari di William non riguarda solo il frate… - tempoweb : Reali d’#Inghilterra, il principe #William compie 40 anni. “Prospettiva spaventosa”, il limbo prima della tempesta… - fiamma1990 : @atlanticavill Neanche io…speravo in oggi ma veramente deludente tutto. Sinceramente dopo le foto per i 40 anni di… -