Gas russo, tetto al prezzo a 80-90 euro al megawattora: la risposta dell’Ue al taglio delle forniture (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo i tagli alle forniture di gas da parte della Russia, l’Unione europea prepara la controffensiva: un tetto al prezzo del gas (ma solo a quello di Mosca). La cifra, secondo quanto riporta la Repubblica, sarebbe tra gli 80 e i 90 euro al megawattora, contro i 120 di ieri in chiusura al mercato di Amsterdam (un anno fa era 19 euro). Tutto è ancora in discussione, ma il piano avanzato dal premier Mario Draghi prevede che il commercio di gas all’interno dell’Unione non possa avvenire a un prezzo superiore agli 80-90 euro al megawattora. Così facendo, vendere gas acquistato ai prezzi attualmente richiesti da Mosca diventerebbe un’operazione in perdita e quindi insensata. La proposta La proposta dovrebbe essere ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo i tagli alledi gas da parte della Russia, l’Unionepea prepara la controffensiva: unaldel gas (ma solo a quello di Mosca). La cifra, secondo quanto riporta la Repubblica, sarebbe tra gli 80 e i 90al, contro i 120 di ieri in chiusura al mercato di Amsterdam (un anno fa era 19). Tutto è ancora in discussione, ma il piano avanzato dal premier Mario Draghi prevede che il commercio di gas all’interno dell’Unione non possa avvenire a unsuperiore agli 80-90al. Così facendo, vendere gas acquistato ai prezzi attualmente richiesti da Mosca diventerebbe un’operazione in perdita e quindi insensata. La proposta La proposta dovrebbe essere ...

