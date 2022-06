Gas Russia, Draghi al Senato: “Dall’anno prossimo ridotta dipendenza da Mosca” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Negli ultimi giorni la Russia ha ridotto le forniture di gas all’Europa, compresa l’Italia”. Così il premier Mario Draghi, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. “Dall’inizio della guerra, il nostro governo – questo governo – si è mosso con rapidità per trovare fonti di approvvigionamento alternative al gas russo – ha detto il presidente del Consiglio – Abbiamo stretto accordi importanti con vari Paesi fornitori, dall’Algeria all’Azerbaijan, e promosso nuovi investimenti, anche nelle rinnovabili. Grazie a queste misure potremmo ridurre in modo significativo la nostra dipendenza dal gas russo già Dall’anno prossimo”. “Per frenare l’aumento prezzi e tutelare il potere d’acquisto dei cittadini è importante agire anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Negli ultimi giorni laha ridotto le forniture di gas all’Europa, compresa l’Italia”. Così il premier Mario, nel corso delle comunicazioni alin vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. “Dall’inizio della guerra, il nostro governo – questo governo – si è mosso con rapidità per trovare fonti di approvvigionamento alternative al gas russo – ha detto il presidente del Consiglio – Abbiamo stretto accordi importanti con vari Paesi fornitori, dall’Algeria all’Azerbaijan, e promosso nuovi investimenti, anche nelle rinnovabili. Grazie a queste misure potremmo ridurre in modo significativo la nostradal gas russo già”. “Per frenare l’aumento prezzi e tutelare il potere d’acquisto dei cittadini è importante agire anche ...

