Gas, l’Italia non alza ancora il livello di guardia e rimane in stato di preallarme. Ma intanto inizia comprare carbone (Di martedì 21 giugno 2022) l’Italia non passerà dal livello di preallarme a quello di allarme sulla situazione del gas. E’ questo il parere a livello tecnico del Comitato tecnico scientifico che si è riunito oggi al MiTe. La situazione – è stato valutato – è molto chiara, il monitoraggio è già alto e questo consente di prendere le eventuali misure necessarie già all’attuale livello di preallarme. Di gas ha parlato stamane il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani spiegando che “nelle prossime settimane e, il gruppo Gse (gestore dei servizi elettrici, ndr) avvierà le procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, invitando a partecipare a dette procedure i titolari di concessioni di coltivazione di gas”. Si tratta delle procedure per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022)non passerà daldia quello di allarme sulla situazione del gas. E’ questo il parere atecnico del Comitato tecnico scientifico che si è riunito oggi al MiTe. La situazione – èvalutato – è molto chiara, il monitoraggio è già alto e questo consente di prendere le eventuali misure necessarie già all’attualedi. Di gas ha parlato stamane il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani spiegando che “nelle prossime settimane e, il gruppo Gse (gestore dei servizi elettrici, ndr) avvierà le procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, invitando a partecipare a dette procedure i titolari di concessioni di coltivazione di gas”. Si tratta delle procedure per ...

