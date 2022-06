Galeone: «Il prossimo campionato sarà falsato dal Mondiale» (Di martedì 21 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’ex tecnico Giovanni Galeone, storico ex allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di come il Mondiale influirà sulla Serie A. LE PAROLE – «sarà un campionato falsato, fra virgolette, perché una pausa così lunga in inverno crea situazioni mai vissute prima nel calcio dei club. E poi sarà pausa per alcuni e non per altri: le squadre più ricche della Serie A avranno magari dieci giocatori al Mondiale, da questo punto di vista staranno meglio lo Spezia o il Monza rispetto all’Inter o al Milan. Un campionato strano, con sovraffollamento iniziale di partite potrebbe creare un vantaggio per le piccole che magari sono abituate a partire a razzo, ma non è detto. Certo un Inter-Juve o un derby o ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’ex tecnico Giovanni, storico ex allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di come ilinfluirà sulla Serie A. LE PAROLE – «un, fra virgolette, perché una pausa così lunga in inverno crea situazioni mai vissute prima nel calcio dei club. E poipausa per alcuni e non per altri: le squadre più ricche della Serie A avranno magari dieci giocatori al, da questo punto di vista staranno meglio lo Spezia o il Monza rispetto all’Inter o al Milan. Unstrano, con sovraffollamento iniziale di partite potrebbe creare un vantaggio per le piccole che magari sono abituate a partire a razzo, ma non è detto. Certo un Inter-Juve o un derby o ...

