Gadget aziendali estivi | il brand va in vacanza

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 giugno 2022) Sono davvero tante le tipologie dipromozionali che possono essere scelte dalle associazioni e dalle aziende che hanno intenzione di fare un regalo ai propri clienti o ai propri sostenitori. Isono strumenti promozionali molto efficaci da impiegare in vista della stagione estiva. Essi possono essere considerati la migliore idea regalo per i campeggi, per i villaggi turistici, per gli hotel e per le strutture ricettive in generale, oltre che per gli stabilimenti balneari, i negozi di sport e le attività che vogliono puntare su unche si riveli originali e al tempo stesso utile in vista della stagione estiva che sta per iniziare. Per questo motivo ci siamo rivolti a Concetto è, uno dei più importanti player del nostro Paese nel settore deipersonalizzati, per capire ...