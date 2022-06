Gabriel Jesus, accordo a un passo con il nuovo club: resta in Premier! (Di martedì 21 giugno 2022) Secondo quanto riporta il Mirror, importante testata giornalistica inglese, Gabriel Jesus è vicino al trasferimento con direzione Londra, sponda Arsenal. Gabriel Jesus Arsenal City MercatoGli agenti del calciatore brasiliano hanno in programma un viaggio in Inghilterra per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa. Il Manchester City ha bisogno di trovargli una sistemazione dopo l’acquisto di Erling Haaland e di Julian Alvarez. Gabriel Jesus, da parte sua, vorrebbe giocare di più in ottica convocazioni per i Mondiali. L’Arsenal sembra la destinazione perfetta viste le ambizioni della squadra di Mikel Arteta. L’Arsenal ha già formulato un’offerta che è stata rifiutata da 35 milioni di sterline. La squadra londinese ha intenzione di alzare l’offerta ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 giugno 2022) Secondo quanto riporta il Mirror, importante testata giornalistica inglese,è vicino al trasferimento con direzione Londra, sponda Arsenal.Arsenal City MercatoGli agenti del calciatore brasiliano hanno in programma un viaggio in Inghilterra per trovare unche soddisfi tutte le parti in causa. Il Manchester City ha bisogno di trovargli una sistemazione dopo l’acquisto di Erling Haaland e di Julian Alvarez., da parte sua, vorrebbe giocare di più in ottica convocazioni per i Mondiali. L’Arsenal sembra la destinazione perfetta viste le ambizioni della squadra di Mikel Arteta. L’Arsenal ha già formulato un’offerta che è stata rifiutata da 35 milioni di sterline. La squadra londinese ha intenzione di alzare l’offerta ...

