Funivia si blocca nel vuoto | la mossa disperata dei turisti | come ne escono | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 giugno 2022) In India, precisamente nelle catene montuose dello Schivalik settentrionale, unasi èta a mezz'aria mentre gli undicial suo interno stavano ammirando i panorami del Parwanoo Timber Trail. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il gruppo è rimastoto per più di un'ora prima che la polizia e i vigili del fuoco arrivassero per salvarli. Nelche ha ripreso il tragico incidente si vedono ipiù coraggiosi scendere dallausando una corda dopo che quest'ultima si era arenata in aria sopra la foresta. Una secondaè stata successivamente utilizzata per soccorrere bambini e anziani impossibilitati a scendere a terra con la corda. Ecco ilcondiviso dal Mirror: Ci ...