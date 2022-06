Frattesi-Roma, si cerca l’accordo definitivo: la situazione (Di martedì 21 giugno 2022) Ultimamente si parla molto poco del mercato della Roma, ma la società capitolina ha molte trattative interessanti in ballo. Il centrocampo è il fulcro del mercato Romanista, già infatti è arrivata l’ufficialità di Matic ma il mercato che riguarda il centrocampo giallorosso è tutt’altro che finito. Ci sono infatti ancora molti nodi da sciogliere a partire dalle cessioni, il club capitolino vuole infatti cedere alcuni elementi come Cristante e Veretout, ma allo stesso tempo devono arrivare dei rimpiazzi all’altezza e la Roma ha individuato in Davide Frattesi il sostituto perfetto. Roma Sassuolo Frattesi In questo momento non si è ancora imbastita una vera e propria trattativa ma il tutto si potrebbe sbloccare nei prossimi giorni. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 giugno 2022) Ultimamente si parla molto poco del mercato della, ma la società capitolina ha molte trattative interessanti in ballo. Il centrocampo è il fulcro del mercatonista, già infatti è arrivata l’ufficialità di Matic ma il mercato che riguarda il centrocampo giallorosso è tutt’altro che finito. Ci sono infatti ancora molti nodi da sciogliere a partire dalle cessioni, il club capitolino vuole infatti cedere alcuni elementi come Cristante e Veretout, ma allo stesso tempo devono arrivare dei rimpiazzi all’altezza e laha individuato in Davideil sostituto perfetto.SassuoloIn questo momento non si è ancora imbastita una vera e propria trattativa ma il tutto si potrebbe sbloccare nei prossimi giorni. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, ...

