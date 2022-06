Fratelli d’Italia Sannio: ecco il nuovo coordinamento provinciale (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDurante l’ultima Assemblea degli iscritti – si legge in una nota diffusa alla stampa – è emersa la volontà di fare sintesi e di aprirsi alle migliori energie della provincia per consentire un ulteriore radicamento sul territorio e rafforzare in maniera costruttiva l’azione del partito nel Sannio. Per questi motivi, era stata preannunciata l’intenzione rinnovare il coordinamento provinciale, alla cui formazione si è arrivati dopo settimane di lavoro e interlocuzione fra gli iscritti, i dirigenti e il Coordinatore provinciale Domenico Matera, che ufficializza il nuovo consesso. Il nuovo coordinamento provinciale, infatti, sarà composto in maniera trasversale da figure storiche del partito, giovani dirigenti e nuovi iscritti che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDurante l’ultima Assemblea degli iscritti – si legge in una nota diffusa alla stampa – è emersa la volontà di fare sintesi e di aprirsi alle migliori energie della provincia per consentire un ulteriore radicamento sul territorio e rafforzare in maniera costruttiva l’azione del partito nel. Per questi motivi, era stata preannunciata l’intenzione rinnovare il, alla cui formazione si è arrivati dopo settimane di lavoro e interlocuzione fra gli iscritti, i dirigenti e il CoordinatoreDomenico Matera, che ufficializza ilconsesso. Il, infatti, sarà composto in maniera trasversale da figure storiche del partito, giovani dirigenti e nuovi iscritti che ...

