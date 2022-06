Francia Márquez: la Colombia ha una vicepresidente nera, femminista e ambientalista (Di martedì 21 giugno 2022) La conoscevano bene anche prima delle elezioni, in Colombia, Francia Márquez. Una combattente che ha sfidato le disuguaglianze sociali del paese e gli interessi minerari delle grandi multinazionali in favore di un ambientalismo dal basso, autentico. Ora, per la prima volta in oltre due secoli, il Paese avrà un presidente di sinistra, Gustavo Petro, che ha vinto al ballottaggio contro un immobiliarista miliardario. E con lui, c’è Márquez. Attivista, madre single, con profonde radici nell’identità della Colombia, negli ultimi 20 anni ha combattuto senza sosta contro le multinazionali che sfruttano l’area intorno al fiume Ovejas e costringono le persone ad abbandonarlo. Nel 2018, vinse il Goldman Prize, il più ambito premio in favore dell’ambiente, per i suoi sforzi contro le miniere ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 21 giugno 2022) La conoscevano bene anche prima delle elezioni, in. Una combattente che ha sfidato le disuguaglianze sociali del paese e gli interessi miri delle grandi multinazionali in favore di un ambientalismo dal basso, autentico. Ora, per la prima volta in oltre due secoli, il Paese avrà un presidente di sinistra, Gustavo Petro, che ha vinto al ballottaggio contro un immobiliarista miliardario. E con lui, c’è. Attivista, madre single, con profonde radici nell’identità della, negli ultimi 20 anni ha combattuto senza sosta contro le multinazionali che sfruttano l’area intorno al fiume Ovejas e costringono le persone ad abbandonarlo. Nel 2018, vinse il Goldman Prize, il più ambito premio in favore dell’ambiente, per i suoi sforzi contro le miniere ...

