Francia, Macron respinge le dimissioni della premier Borne, c'è il rischio di crisi politica (Di martedì 21 giugno 2022) - Persa la maggioranza in Parlamento, il Presidente francese ha sempre più difficoltà nel trovare alleati per ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 giugno 2022) - Persa la maggioranza in Parlamento, il Presidente francese ha sempre più difficoltà nel trovare alleati per ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Sconfitta storica per #Macron in #Francia. Vittoria di Marine Le Pen che decuplica i seggi passando dagli 8 attuali… - Giorgiolaporta : In #Francia la ministra della Salute #Bourguignon del partito di #Macron viene sconfitta dalla candidata di Marine… - Giorgiolaporta : Due mesi fa il #Pd trionfante sul carro di #Macron neanche fosse Napoleone. Appena due mesi dopo stanno sul carro d… - capuano_daniele : RT @Zerovirgola2: Anticipazioni tg5: Cesara Buonamici, parlando della Francia, Marine Le Pen la chiama Le Pen, Mélenchon diventa l’ “ESTREM… - picnic29040738 : RT @ViolaCarofalo: 3 cose sulle elezioni in #Francia: I liberali (nelle loro 1000 vesti) non sono invincibili: Macron ha perso la maggiora… -