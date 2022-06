Francia, Macron cerca la maggioranza con le consultazioni all’Eliseo. Ma i Repubblicani lo gelano: “Non saremo la sua ruota di scorta” (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo i ballottaggi delle elezioni legislative, che domenica hanno lasciato il presidente Emmanuel Macron senza una maggioranza all’Assemblea nazionale, la prima ministra francese Elisabeth Borne ha rassegnato le dimissioni ad appena un mese dalla nomina. Dimissioni che il capo dello Stato ha respinto “affinché il goveno possa rimanere in carica e agire in questi giorni”, comunica l’Eliseo. Borne ha convocato l’intero governo all’Hôtel de Matignon, la sua residenza ufficiale, nel primo pomeriggio. Mentre Macron, fa sapere ancora la presidenza, svolgerà “le necessarie consultazioni politiche per individuare soluzioni costruttive per il popolo francese” e ha in programma tra oggi e domani una serie di incontri con i leader dei partiti. La strada per un nuovo governo di coalizione – un’eventualità molto rara nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo i ballottaggi delle elezioni legislative, che domenica hanno lasciato il presidente Emmanuelsenza unaall’Assemblea nazionale, la prima ministra francese Elisabeth Borne ha rassegnato le dimissioni ad appena un mese dalla nomina. Dimissioni che il capo dello Stato ha respinto “affinché il goveno possa rimanere in carica e agire in questi giorni”, comunica l’Eliseo. Borne ha convocato l’intero governo all’Hôtel de Matignon, la sua residenza ufficiale, nel primo pomeriggio. Mentre, fa sapere ancora la presidenza, svolgerà “le necessariepolitiche per individuare soluzioni costruttive per il popolo francese” e ha in programma tra oggi e domani una serie di incontri con i leader dei partiti. La strada per un nuovo governo di coalizione – un’eventualità molto rara nella ...

