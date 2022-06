Fortnite: Come sbloccare le nuove ricompense di Naruto (Di martedì 21 giugno 2022) Con la patch 21.10 di Fortnite di oggi Epic Games ha aggiunto nuove ricompense di Naruto, che potete sbloccare gratis completando delle specifiche sfide, con la premessa che copertura e deltaplano arriveranno nel negozio oggetti prossimamente. Avete fino all’8 luglio di tempo per ottenere le ricompense gratis. Come partecipare a The Nindo 2022 e quali sono le ricompense Effettuate prima di tutto l’accesso al sito web di The Nindo con l’account Epic Games e raggiungete la pagina delle sfide per iniziare. Durante The Nindo 2022, potrete sbloccare le seguenti ricompense gratis: Un distintivo nel percorso di Itachi sblocca l’emoticon Itachi sconvolto. Un distintivo nel percorso di Gaara sblocca l’emoticon ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 21 giugno 2022) Con la patch 21.10 didi oggi Epic Games ha aggiuntodi, che potetegratis completando delle specifiche sfide, con la premessa che copertura e deltaplano arriveranno nel negozio oggetti prossimamente. Avete fino all’8 luglio di tempo per ottenere legratis.partecipare a The Nindo 2022 e quali sono leEffettuate prima di tutto l’accesso al sito web di The Nindo con l’account Epic Games e raggiungete la pagina delle sfide per iniziare. Durante The Nindo 2022, potretele seguentigratis: Un distintivo nel percorso di Itachi sblocca l’emoticon Itachi sconvolto. Un distintivo nel percorso di Gaara sblocca l’emoticon ...

