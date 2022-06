Formazioni ufficiali Italia-Slovacchia | Europei Under 19 2022

(Di martedì 21 giugno 2022) Ledi, match valido per la fase finale degli19. Dopo la vittoria contro la Romania all’esordio, gli Azzurrini di Nunziata sono pronti a scendere in campo per il secondo appuntamento della rassegna continentale. Fischio d’inizio alle ore 17.30. Queste le scelte dei due ct.(4-3-1-2): Desplanches; Coppola, Ghilardi, Mulazzi, Giovane; Faticanti, Fabbian, Casadei; Miretti; Nasti, Ambrosino(4-3-3): Balaz; Luka, Ujlaki, Sikula, Mikuda; Holly, Oravec, Szolgai; Snajder, M. Sauer, Jambor SportFace.

Le formazioni ufficiali di Italia-Slovacchia, match valido per la fase finale degli Europei Under 19 2022. Dopo la vittoria contro la Romania all'esordio, gli Azzurrini di Nunziata sono pronti a scend ...