Fondo Casalinghe e Casalinghi: le novità e il pagamento online (Di martedì 21 giugno 2022) I servizi di iscrizione e pagamento al Fondo Casalinghe e Casalighi, gestito dall'INPS, sono stati rinnovati. Già con il messaggio del 24 dicembre 2013, le domande di iscrizione al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", dovevano essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il portale dell'Istituto. A seguito del rilascio del nuovo applicativo, con il messaggio del 11 giugno 2022, l'Istituto ha illustrato le novità relative alle modalità di presentazione della domanda e le procedure per il pagamento online dei contributi attraverso il servizio Fondo Previdenza Casalinghe.

