Fiumicino | rapina milionaria a un imprenditore cinese | derubato del Rolex al ristorante

(Di martedì 21 giugno 2022)nel primo pomeriggio di ieri a, dove due imprenditori cinesi sono stati derubati dei rispettivi orologi da 1 milione e mezzo di euro e da 20mila euro mentre erano seduti in unnel pieno centro di, a via di Torre Clementina. Iltore, secondo quanto si apprende, sarebbe entrato nel locale armato di pistola e, dopo aver minacciato i due ed essersi fatto consegnare une un altro orologio, è fuggito via in scooter. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile. Le indagini sono tuttora in corso. Un aiuto potrebbe arrivare dalle diverse telecamere delle varie attività commerciali dislocate lungo il centro cittadino. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie ...

