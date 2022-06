(Di martedì 21 giugno 2022)– Dopo la replica del Comune sulla vicenda della mamma con due figli a carico afratto, il sindacato Unionetorna ad alzare la voce e controbatte alledel Presidente della Commissione consiliare dei Servizi Sociali, dicendosi “stupito” e “imbarazzato” dalle dichiarazioni di Armando. “Nella risposta al nostro comunicato in merito alle mancate tutele di un nucleo familiare composto da una madre sola con due figli, di cui uno minore (leggi qui),dichiara che ‘nel caso denunciato dalnon sono presenti i presupposti di un intervento assistenziale, laè in grado con le proprie forze economiche e patrimoniali di affrontare la situazione’ (leggi qui). Considerata la ...

Pubblicità

ilfaroonline : Fiumicino, famiglia a rischio sfratto. L’Unione Inquilini: “Da Fortini parole gravi e imbarazzanti” -

Sul posto sono intervenute la polizia locale, la protezione civile die i vigili del ...dove per effetto del fumo molte famiglie delle case in zona sono usciti all'esterno e unapr ...'L'Amministrazione accompagna l'utente e la suain un percorso che permette al nucleo familiare di uscire dall'emergenza - sottolinea ancora il presidente - in tutte le circostanze in cui i ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il primo acquisto della Lazio targata 2022-2023 è sbarcato a Roma: si tratta di Marcos Antonio, centrocampista brasiliano pro ...FIUMICINO - «In riferimento all’episodio di sfratto denunciato sulla stampa dall’Unione Inquilini si sottolinea che ogni cittadina e ogni cittadino, senza distinzione alcuna, vengono seguiti dai servi ...