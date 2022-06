(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Dopo l'inversione dell'ordine del giorno e l'inizio dell'esame della proposta di legge delega per la riforma fiscale, su richiesta di Riccardo Zucconi, di Fratelli d'Italia, e Francesco Forciniti, de 'L'Alternativa', appoggiata anche dal capogruppo di Leu, Federico Fornaro, è stato deciso di posticipare la16, per consentire un'adeguata presenza dei Gruppi, visto che inizialmente non era previsto che già in mattinata si iniziasse a discutere del provvedimento.

TV7Benevento : **Fisco: seduta sospesa, si riprende alle 16** - -

