Firenze. Visite guidate gratuite al museo di Santa Maria Nuova per i 734 anni dell'ospedale (Di martedì 21 giugno 2022) Dal 1288, anno in cui è nato, l'Arcispedale Santa Maria Nuova ha raccolto centinaia di opere d'arte, frutto di donazioni, e testimoniato il passaggio dei più grandi artisti: da Niccolò di Pietro Gerini e Andrea del Castagno a Della Robbia, Bernardo Buontalenti, Pomarancio fino a Leonardo da Vinci, che qui praticò numerose dissezioni anatomiche. Le opere d'arte conservate si uniscono alla bellezza della struttura, con i suoi chiostri, la Chiesa di Sant'Egidio, gli ambienti interni e la facciata. I tesori dell'ospedale fiorentino, l'intreccio tra la storia artistica e quella sanitaria, potranno essere scoperti, nel giorno del suo 734° compleanno, il 23 giugno, attraverso Visite guidate gratuite (alle ore 15 e alle 16) al percorso museale. Volontari della Fondazione ...

