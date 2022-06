Fiorentina | un incontro sblocca il rinnovo del tecnico Italiano

Pubblicità

DiMarzio : #Fiorentina, è il giorno di #Italiano: entourage già a Firenze, in arrivo anche Ramadani - SaraMeini : #Fiorentina, finito adesso l’incontro tra i dirigenti viola e i procuratori di Vincenzo #Italiano. Durato quasi due… - DiMarzio : #Fiorentina, incontro con l'agente di #Saponara per il rinnovo - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Fiorentina, un incontro sblocca il rinnovo di Italiano - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Fiorentina, un incontro sblocca il rinnovo di Italiano -

... dopo tante settimane di trattativa, con non pochi problemi da risolvere, laè ... Nonostante quindi fià tutto apparecchiato, l'finale dovrebbe quindi slittare alla giornata di domani.Politano cerca inedite motivazioni - A fine stagione c'è stato untra il calciatore, ... che sarebbe felice di ritrovarlo, ma anche Lazio, Milan e. L'intervista non autorizzata con ...Nel tardo pomeriggio in un albergo di Firenze si è svolto un incontro tra il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, il ds Daniele Pradè, con Fali Ramadani, Francesco Caliandro e Diego Nappi, ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...