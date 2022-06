Fiorentina, sfida al Verona per un ex Genoa (Di martedì 21 giugno 2022) Fiorentina e Verona sono al lavoro per contendersi lo stesso obiettivo di mercato. Sia i viola che gli scaligeri sembrano aver messo nel mi... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022)sono al lavoro per contendersi lo stesso obiettivo di mercato. Sia i viola che gli scaligeri sembrano aver messo nel mi...

Pubblicità

Fiorentinanews : La #FiorentinaUnder 15 vola in finale scudetto! #Maiorana ancora decisivo, #Bologna battuto ed ora la sfida al… - FTorrente01 : ????Ancora nomi per il reparto di centrocampo: la #Roma sfida la #Lazio per Lucas #Torreira. La valutazione dell’… - Claudiobiankini : Porta Romana contro Porta Fiorentina, una sfida tra i due quartieri storici di Sansepolcro data 1700 e che oggi si… - fiorentina_it : #Milinkovic-Savic non convincerebbe del tutto, più costosi #Vicario e #Carnesecchi seguiti dalla Lazio. Occhio a… - LeBombeDiVlad : ??? #Monza, sfida alla #Fiorentina per un portiere: c'è il sorpasso ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -