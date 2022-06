Fiorentina, oggi il rinnovo di Italiano (Di martedì 21 giugno 2022) Vincenzo Italiano e la Fiorentina proseguiranno insieme. In data odierna, infatti, l'allenatore dovrebbe firmare il suo prolungamento di... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Vincenzoe laproseguiranno insieme. In data odierna, infatti, l'allenatore dovrebbe firmare il suo prolungamento di...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Gelo tra #Italiano e la #Fiorentina: distanza di un milione tra domanda e offerta sull’ingaggio. Si proverà a ricuc… - vfishkia : Oggi qua sopra non ho ancora letto il nome di un fuoriclasse in procinto di firmare per la Fiorentina - CalcioOggi : LIVE Calciomercato: Cremonese su Lapadula. Fiorentina, sprint per Mandragora - La Gazzetta dello Sport - violanews : #Saponara va verso il rinnovo con la #Fiorentina, oggi si è svolto un incontro importante - SaxSan2 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Fiorentina, oggi l’incontro con l’entourage di #Italiano ?? Atteso anche #Ramadani #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomerca… -