Pubblicità

SaraMeini : #Fiorentina, finito adesso l’incontro tra i dirigenti viola e i procuratori di Vincenzo #Italiano. Durato quasi due… - SaraMeini : #Fiorentina aggiornamento. In arrivo a Firenze nel primo pomeriggio l’agente Fali #Ramadani, con gli avvocati di Vi… - cmdotcom : #Fiorentina, la firma sul contratto di Italiano slitta a domani: #Ramadani è già a Firenze - CsSoldi : RT @SaraMeini: #Fiorentina, finito adesso l’incontro tra i dirigenti viola e i procuratori di Vincenzo #Italiano. Durato quasi due ore. Dom… - sportli26181512 : Fiorentina, la firma sul contratto di Italiano slitta a domani: Ramadani è già a Firenze: La giornata di oggi si pr… -

Il calciatore è atteso la prossima settimana in città per le visite mediche e per lasul ... tra gli altri, lae il Besiktas. Ricordiamo che l'ex Nizza è in scadenza di contratto 2024, ...Dovrebbe essere oggi il giorno delladel contratto che legherà il tecnico Vincenzo Italiano allafino al 2024 (con opzione fino al 2025) a 1 milione e 750euro a stagione più bonus. Il condizionale è d'obbligo perché nel ...Non c’è ancora la firma sul contratto che allungherà l’accordo tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina, ma sembra ormai conclusa la trattativa che legherà il club all’allenatore che ha chiuso la ...L'Inter e Simone Inzaghi continueranno il loro matrimonio fino al 30 giugno del 2024. L'annuncio ufficiale del rinnovo del contratto del tecnico nerazzurro è arrivato direttamente ...