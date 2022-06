Fiorentina-Italiano, l’esito dell’incontro con l’entourage dell’allenatore (Di martedì 21 giugno 2022) Vincenzo Italiano sarà ancora l’allenatore della Fiorentina. Il club viola è stato protagonista di una stagione di altissimo livello che si è conclusa con la qualificazione in Conference League. Il tecnico si è confermato dopo l’esperienza allo Spezia, i viola hanno giocato un calcio moto bello, sono stati lanciati tanti calciatori ed in più sono stati raggiunti anche i risultati. L’accordo tra la Fiorentina e Italiano sembrava praticamente certo, negli ultimi giorni però è stata vicina la rottura con la Fiorentina che ha iniziato a valutare il nome di De Zerbi. In un hotel di Firenze è andato in scena un incontro tra Italiano e la Fiorentina, è stata raggiunta l’intesa sul rinnovo. L’ex Spezia firmerà il nuovo accordo fino al 2024 con opzione al 2025 con un aumento ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 giugno 2022) Vincenzosarà ancora l’allenatore della. Il club viola è stato protagonista di una stagione di altissimo livello che si è conclusa con la qualificazione in Conference League. Il tecnico si è confermato dopo l’esperienza allo Spezia, i viola hanno giocato un calcio moto bello, sono stati lanciati tanti calciatori ed in più sono stati raggiunti anche i risultati. L’accordo tra lasembrava praticamente certo, negli ultimi giorni però è stata vicina la rottura con lache ha iniziato a valutare il nome di De Zerbi. In un hotel di Firenze è andato in scena un incontro trae la, è stata raggiunta l’intesa sul rinnovo. L’ex Spezia firmerà il nuovo accordo fino al 2024 con opzione al 2025 con un aumento ...

