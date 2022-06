Fiorentina | incontro con agenti Italiano | attesa domani la firma sul rinnovo

Leggi su sportface

(Di martedì 21 giugno 2022) Vincenzoè prossimo are ilcon la. È quanto è emerso dall’positivo che si è tenuto nel tardi pomeriggio tra il direttore generale dei Viola Joe Barone, il direttore sportivo Daniele Pradè e glidel tecnico ex Spezia, ovvero Fali Ramadani, Francesco Caliandro e Diego Nappi. Gli ultimi dettagli sul prolungamento sono stati definiti, ora si attende solo il rientro didalle vacanze in Sicilia, previsto per la giornata di, mercoledì 22 giugno, per apporre lasul contratto. SportFace.