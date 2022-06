Filippo Bisciglia, dopo la chiusura di Temptation Island, lascia Mediaset: è crisi con Maria De Filippi? Ecco dove lo vedremo in tv (Di martedì 21 giugno 2022) Come sappiamo, quest’anno Temptation Island non si farà; Filippo Bisciglia, quindi, è rimasto senza lavoro e per questo motivo ha deciso di abbandonare Mediaset. Ma cosa è successo? Tira una brutta aria con Maria De Filippi? Leggi anche: Beatrice e Marco matrimonio su Real Time: quando inizia il docufilm? Orario, quante puntate, canale Filippo Bisciglia... Leggi su donnapop (Di martedì 21 giugno 2022) Come sappiamo, quest’annonon si farà;, quindi, è rimasto senza lavoro e per questo motivo ha deciso di abbandonare. Ma cosa è successo? Tira una brutta aria conDe? Leggi anche: Beatrice e Marco matrimonio su Real Time: quando inizia il docufilm? Orario, quante puntate, canale...

amoiltrash : Io Temptation Island lo volevo con Filippo Bisciglia, non così #isola - GioCellRed : All’isola sono tre mesi che si ritira gente per la finale fanno andare Lory e Cuculo di nuovo in Honduras rimasti a… - MarcomelC : Francesca Cipriani, Filippo Bisciglia di temptation, Laura Torrisi la moglie di Pieraccioni #ascoltitv @AleStonata @DiTeleblog - ParliamoDiNews : Cancellato Temptation Island ecco dove rivedremo Filippo Bisciglia - Il Vicolo delle News #cancellato #temptation… - infoitcultura : Filippo Bisciglia dice addio a Mediaset? Ecco dove lo vedremo in onda -