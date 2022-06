FIFA, è ufficiale: novità sul tesseramento dei giocatori da Ucraina e Russia (Di martedì 21 giugno 2022) La FIFA ha esteso la regola sul tesseramento di calciatori che giocano i squadre ucraine o russe: novità in arrivo La FIFA ha deciso di estendere la regola sul tesseramento dei calciatori appartenenti a club russi o ucraini a causa del conflitto purtroppo ancora in corso. Se i vari club non dovessero raggiungere un accordo con i propri assistiti entro il 30 giugno del 2022, essi potranno sospendere i contratti di lavoro in vigore con le società fino al 30 giugno del 2023. I minori che fuggono dall’Ucraina verrano poi esentati dalla regola che impedisce il trasferimento internazionale dei calciatori prima dei 18 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Laha esteso la regola suldi calciatori che giocano i squadre ucraine o russe:in arrivo Laha deciso di estendere la regola suldei calciatori appartenenti a club russi o ucraini a causa del conflitto purtroppo ancora in corso. Se i vari club non dovessero raggiungere un accordo con i propri assistiti entro il 30 giugno del 2022, essi potranno sospendere i contratti di lavoro in vigore con le società fino al 30 giugno del 2023. I minori che fuggono dall’verrano poi esentati dalla regola che impedisce il trasferimento internazionale dei calciatori prima dei 18 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

