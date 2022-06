FESTIVAL FAMIGLIE SU RAI1 | PAPA FRANCESCO CHIAMA AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 21 giugno 2022) Il direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma, don Walter Insero, parla di “The Beauty of the Family”, ildelleche mercoledì 22 giugno alle 18.15 inaugurerà in Aula Paolo VI e in diretta suil 10° Incontro mondiale dellecon. Alla conduzionecon la moglie. In apertura aluna testimonianza da Kiev L’appuntamento si terrà domani in Aula Paolo VI, dove lo staff tecnico sta ormai ultimando i preparativi. Si parte alle ore 18.15 alla presenza delche rivolgerà un saluto ai partecipanti nella parte conclusiva. E sarà trasmesso in diretta televisiva sue su altre emittenti, ...