Festa musica | negli scavi di Pompei un pianoforte per appassionati

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella città antica di, al Foro Triangolare, unsarà a disposizione di quanti vorranno suonare mentre in quella di Ercolano ad esibirsi sono giovani musicisti. E’ così che oggi glitra i più famosi al mondo festeggiano laeuropea della. Al’idea è quella di coinvolgere chiunque voglia suonare: visitatori del sito, musicisti, professionisti e amatori. Un’occasione per rendersi parte e contribuire a un’atmosfera unica e all’armonia che la bellezza dellae dell’arte assieme sono capaci di creare. Ad Ercolano il compito di guidare glispetta, invece, a piccoli artisti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

