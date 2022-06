FESTA DELLA MUSICA - 28esima edizione Ministero della Cultura - Museo Civico di Bari (Di martedì 21 giugno 2022) ... il movimento, l'ascolto, il linguaggio, l'attenzione, le competenze comunicative, le abilità sociali e diversi aspetti funzionali del vivere quotidiano. M. Lamanna affronta e analizza diverse ... Leggi su puglialive (Di martedì 21 giugno 2022) ... il movimento, l'ascolto, il linguaggio, l'attenzione, le competenze comunicative, le abilità sociali e diversi aspetti funzionali del vivere quotidiano. M. Lamanna affronta e analizza diverse ...

Pubblicità

teatrolafenice : Il nostro contributo o attributo per la festa della musica di oggi che cade col solstizio d'estate lo facciamo con… - _Nico_Piro_ : #12giugno non casualmente nella giornata della Russia (festa nazionale) riapre McDonald's ma in versione autarchica… - juventusfc : 22 nazioni, 82 squadre in categorie da 2007 al 2012. Una sola, grandissima festa ???? Si è conclusa questa fantast… - DogoAntonio : @Allisssu @strange_days_82 Ma cosa cazzo dici, intanto Navaly twitta mentre Assange non può vedere neanche i figli… - csbonlus : RT @tpmzerosei: '21ZeroSei - famiglie in musica'> -