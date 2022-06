Festa della Guardia di Finanza, le Fiamme gialle spengono 248 candeline (Di martedì 21 giugno 2022) La Guardia di Finanza compie 248 anni. Le prime celebrazioni hanno preso il via oggi, 21 giugno, a partire dalle 9:00, quando il Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana e il Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI), Gen. C.A. M.A.V.M. (c.a.) Pietro Ciani, deporranno a Roma una corona di alloro al Monumento al Finanziere di Largo XXI Aprile. Alle 9:30 l’Autorità di Vertice del Corpo, il Comandante in Seconda, il Capo di Stato Maggiore, Gen. D. Francesco Greco, il Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale Gen. B. Mariano La Malfa, renderanno omaggio al Sacrario della Guardia di Finanza dedicato alla memoria dei Caduti del Corpo, nella Caserma Sante Laria di Piazza Armellini. Alle 11.00 il Presidente della Repubblica riceverà in udienza il ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 giugno 2022) Ladicompie 248 anni. Le prime celebrazioni hanno preso il via oggi, 21 giugno, a partire dalle 9:00, quando il Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana e il Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI), Gen. C.A. M.A.V.M. (c.a.) Pietro Ciani, deporranno a Roma una corona di alloro al Monumento al Finanziere di Largo XXI Aprile. Alle 9:30 l’Autorità di Vertice del Corpo, il Comandante in Seconda, il Capo di Stato Maggiore, Gen. D. Francesco Greco, il Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale Gen. B. Mariano La Malfa, renderanno omaggio al Sacrariodidedicato alla memoria dei Caduti del Corpo, nella Caserma Sante Laria di Piazza Armellini. Alle 11.00 il PresidenteRepubblica riceverà in udienza il ...

